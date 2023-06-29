إصابة مزارع بطلق ناري جراء مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

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أصيب مزارع بطلق ناري، اليوم، جراء مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج.

كان تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنشاه من مستشفى المنشاه المركزي بوصول المدعو (عريض.ش - 35 عاما)، مزارع ويقيم بدائرة المركز، مصابا بطلق ناري بالصدر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبسؤال ذويه، اتهمت زوجته (مرفت.ح - 31 عاما) ربة منزل وتقيم بذات الناحية، خالها المدعو (محمد.ط - 56 عاما)، مزارع ويقيم بذات الناحية بالتعد على زوجها وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى إصابته وذلك بسبب خلافات الجيرة.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهي بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليها وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.