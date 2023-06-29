ميكالي: لماذا يتعطل الـ «VAR» في مباريات مصر فقط؟!

علق البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، على الفوز الذي حققه الفراعنة أمام مالي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

المنتخب الأولمبي حقق الفوز 1-0 على حساب مالي، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأربعاء، على ملعب ستاد ابن بطوطة في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد باريس.

وقال ميكالى في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «المباراة كانت صعبة جدًا، كنا الأفضل شكلًا ومضمونًا، ونجحنا في فرض سيطرتنا على المنافس من الدقيقة الأولى».

وأضاف: «تخيلنا هذا السيناريو، الفوز بالنسبة لنا كان ضروريًا نحو تحقيق أهدافنا، النقاط الثلاث غالية لأننا حصلنا عليها من الفريق المتصدر، الآن الوضع تبدل وأصبحنا في الصدارة وهذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه الفراعنة، لاعبونا كانوا أبطالا فوق العادة وحققوا المطلوب منهم، ثقتي فيهم بلا حدود في الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة».

وتابع: «أود أن أتكلم بكل هدوء واحترام حول نقطة مهمة، أتابع كل المباريات في البطولة، والمفترض أنها تقام في وجود تقنية الفيديو "VAR"، ورغم ذلك عندما تحدث حالات مثيرة للجدل لا نجد تدخلا من التقنية، هل هي صدفة أن يتعطل الفار في مباراتي مصر أمام النيجر ومالي».

وأوضح: «كثيرون أكدوا لي أن لنا ضربة جزاء صحيحة في لقاء النيجر، وضربتان في مباراة مالي، أحترم وأقدر المنظومة التي تدير كرة القدم في إفريقيا، لكني أنبه على هذه النقطة المهمة جدًا حتى لا يؤثر ذلك سلبيًا على مجهودات فريق بالكامل، أتمنى من كل قلبي أن يتم تدارك هذا الأمر، نتمنى ونتطلع جميعا لرؤية كرة القدم في أفضل صورها».

وواصل: «انتهينا من مباراة مالي، وسنطوي الصفحة سريعًا لنركز في المباراة المقبلة، ما زلنا في حالة عمل، أهدافنا لم تتحقق ونحن في حالة تركيز».

وأردف: «أهنئ لاعبينا على مجهوداتهم ونبارك لإبراهيم عادل فوزه بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي، أهنئ كل زملائه الأبطال في المنتخب، لدينا مواهب تستحق التقدير والتحية، ما زال أمامنا الكثير، مبروك لجمهور مصر نقاط الثقة، ونتعهد بمواصلة المسيرة بنفس الحماس والقوة».

وأتم: «نعمل على حل مشكلة إهدار الفرص ولدينا خط هجومي على أعلى مستوى مكون من أسامة فيصل وميسي وقطة وإبراهيم عادل وعماد ميهوب وأجويرو، انتظروا منا الأفضل في قادم المباريات».

المنتخب الوطني يتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع النيجر برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما يحتل منتخب مالي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب الجابون في المركز الأخير بدون رصيد.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى في البطولة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، فيما يلعب صاحب المركز الرابع في الملحق.

وبعد المباراة هنأ محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب اللاعبين والجهاز الفني بالفوز والصدارة، وأشاد بالروح القتالية التي كان عليها اللاعبون.