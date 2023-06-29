متحدثة باسم الحكومة التايوانية تستقيل بعد تقرير عن علاقة غرامية

استقالت متحدثة بارزة باسم الحكومة في تايوان، بعدما نشرت إحدى وسائل الإعلام نبأ عن علاقة غرامية تربطها بحارس شخصي معين من قبل الحكومة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وقدمت كولاس يوتاكا التي تعمل في مكتب الرئاسة استقالتها أمس الأربعاء لتتجنب أي تأثير سلبي على عملها، حسبما ذكرت لين يو- تشان المتحدثة باسم مكتب الرئاسة في بيان.



وقالت رئيسة تايوان تساي إينج وين، إنها قبلت استقالة كولاس. وتعرف كولاس، وهي من أقلية "أميس" التايوانية، بأنها أول شخص من السكان الأصليين يشغل منصب متحدث باسم زعيم تايوان أو الحكومة.



وتأتي الواقعة فيما تهز اتهامات سوء السلوك الجنسي لشخصيات مشهورة قطاعات السياسة والأعمال والترفيه والقطاع الأكاديمي يوميا تقريبا.