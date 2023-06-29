خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمنتدى «أ سي» (АСИ) الاقتصادي في موسكو، رسم الرئيس وجهًا مبتسمًا على شاشة لوحية.



وفي أثناء زيارة بوتين، إلى معرض نظمته وكالة المبادرات الاستراتيجية، طلب القائمون منه أن يخط شيئا وفق نظرته على شاشة الوسائط المتعددة.



ويذكر أن الرئيس الروسي قد رسم سابقا، قبل 10 سنوات، قطة على شاشة أجنبية، واليوم طلب القائمون منه تكرار ذات الشيء ورسم شيء ما، لكن هذه المرة على شاشة الوسائط المتعددة محلية الصنع.





خلال #مؤتمر_اقتصادي الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين يرسم وجه ويوقع على شاشة تفاعلية تعمل باللمس من انتاج روسي pic.twitter.com/lYs3wrwFXL — وكالة سبوتنيك للأنباء (@Sputnik_AR_News) June 29, 2023





يأتي ذلك بعد أيام من دعوة قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، إلى تمرّد مسلّح ضدّ قيادة الجيش الروسي بعد أن أتهمها بقصف قواته في أوكرانيا.



وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم الخميس، إن واشنطن طلبت من كييف تعليق العمليات الاستخباراتية داخل روسيا أثناء التمرّد، الذي قامت به مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.



وذكر التقرير، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من المسئولين الأوكرانيين عدم القيام بهجمات سرية داخل روسيا أثناء تمرد فاجنر، كما نصحتهم بعدم القيام بأي شيء من شأنه التأثير على نتائج الأحداث أو الاستفادة من الفوضى.



وأوضح المسئولون المطلعون على المعلومات الاستخباراتية، والذين تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم، أنه في وقت التواصل الأمريكي مع أوكرانيا، لم يكن المسئولون يعرفون بالضبط خطط قائد فاجنر يفجيني بريجوجين.



وبيّنوا أن «هذا التواصل جاء بعد وقت قصير من بدء بريجوجين تمرده ضد الدولة الروسية».



وتابعوا: «لم ترغب إدارة بايدن في إعطاء الرئيس فلاديمير بوتين ذريعة للادعاء بأن تمرد فاجنر كان من تدبير الولايات المتحدة أو أوكرانيا».