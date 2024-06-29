قال الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن «الرئيس السيسي قدم لمصر منذ أن كان في المخابرات، ما لا لم يقدمه لها أي رجل آخر».

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «Extra News» مساء الجمعة، أن الظروف الاقتصادية الراهنة ناجمة عن أزمة اقتصادية عالمية، معقبا: «إذا كانت هناك ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر اليوم فهي ظروف مرتبطة بتقديرات دولية خارجة عن إرادة الجميع».

ودعا المصريين إلى التكاتف والتحلي بالصبر لمواجهة التحديات الاقتصادية، قائلًا: «من لا يقف مع مصر في أزمتها الآن، هيقف بجانبها وهي إيه! إحنا بنقف في الأزمات وليس الأفراح».

وشدد أن «مصر الآن أحوج إلى وقوف أبنائها إلى جوارها، وأن نصبر على قسوة القرارات المؤقتة إذا كنا نريد لهذا الوطن أن يبقى، وأن يعبر وينتصر».

وأشار إلى أنه «سجد لله شكرًا» عندما سمع بيان الرئيس السيسي في 3 يوليو 2013، مؤكدا أن مصر كانت على وشك السقوط في فوضى عارِمة لولا وجود الجيش، قائلا:« في وقت ما كنا فاكرين أن الدنيا فوضى وسداح مداح، الجيش المصري كان حاضرا وبقوة، ولولا وجود الجيش حتى ولو من وراء ستار؛ لغرقت مصر في بحر الظلمات من أول 25 يناير ولم تخرج».