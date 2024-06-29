أمن الغربية يضبط سيدة حاولت خطف طفل من والدته داخل محل شهير بطنطا

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تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، اليوم السبت، من ضبط سيدة أثناء محاولتها خطف طفل من والدته أثناء تجولها داخل سوبر ماركت شهير بمدينة طنطا، وتم اقتيادها إلي قسم شرطة ثان طنطا وتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة للتحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يسجل محاولة استدراج سيدة لطفل صغير أثناء وجوده مع والدته داخل سوبر ماركت شهير وتدخل الأم في إنقاذ ابنها من الخطف واستدراجه إلى خارج سوبر ماركت.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ رسمي من والدة الطفل صاحب الواقعة وإفادتها بموقع ارتكاب الواقعة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم تفريغ كاميرات مراقبة داخل سوبر ماركت وتحديد هوية السيدة التي حاولت اصطحاب الطفل خلسة إلى خارج سوبر ماركت

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وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمة بارتكاب الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.