شهداء وجرحى في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بمدينة غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، صباح اليوم السبت، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بمدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بارتقاء ثمانية شهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين لعائلتي أبو كميل في حي الدرج، وقويدر في حي الصبرة، وسط المدينة.

وارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرة مسيرة بصاروخ مركبة مدنية في حي الصبرة بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفجر اليوم، انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 5 شهداء، بعد تراجع آليات الاحتلال من منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين شرق مدينة خان يونس.

ووسط القطاع، ارتقى شهيد، فيما أصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في مخيم المغازي، واستهداف شمال وغرب مخيم النصيرات، تزامنا مع قصف مدفعي.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على حيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، فيما استهدفت الطائرات المسيرة «كواد كابتر» وآليات الاحتلال منازل المواطنين قرب جامع الشمعة في حي الزيتون، وحي الشجاعية، ما أدى إلى وقوع إصابات، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.