طلب إحاطة لإتاحة استخدام الألواح الشمسية في مصر للقضاء علي انقطاع الكهرباء

تقدمت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى وزير الكهرباء بشأن إتاحة استخدام الألواح الشمسية في مصر للقضاء على انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت "العسيلي" خلال طلبها، أن مصر تمر بأزمة شديدة بسبب نقص الغاز مما يؤثر علي استمرارية الكهرباء في عموم محافظات الجمهورية، ولابد من تقديم إعفاءات ضريبية كاملة للشركات والمستثمرين العاملين في مجال الألواح الشمسية لتحفيزهم على إتاحة ألواح شمسية مما يقضي على أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية مشاركة البنوك المصرية في التمويل بأعطاء تسهيلات ائتمانية بفائدة قليلة ومدة سداد طويلة بلاستناد على مبادرة البنك المركزي، لرفع كافة الرسوم الضخمة لهيئة الطاقة المتجددة علي تركيب الألواح الشمسية، مشددة علي ضرورة إلزام اصحاب المشاريع الزراعية لاستخدازام الطاقشة الشمسية، وإلزام أيضا أصحاب الكومباوندات الجديدة على استخدام الطاقة الشمسية.