اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال بحي الشجاعية شرقي غزة

وقعت صباح اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت إسرائيل إنها أطلقت عمليتها البرية الجديدة في الشجاعية استنادا إلى معلومات استخباراتية، لكن قواتها وجهت بعمليات مقاومة نوعية، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وبلغة الأرقام، نفذت كتائب القسام وسرايا القدس -الجناحان العسكريان لحركتي المقاومة الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي– 10 عمليات استهداف مباشرة خلال أقل من 8 ساعات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37765 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



