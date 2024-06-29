التعليم: ضبط طالبين بالمنوفية والمنيا خلال محاولتهما الغش إلكترونيا في امتحان التاريخ والفيزياء

أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ضبط طالب بمحافظة المنوفية خلال حاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في امتحان مادة التاريخ بمحافظة المنوفية، كما تم ضبط طالب آخر خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول في امتحان مادة الفيزياء بمحافظة المنيا.

وأوضح زلطة، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجه باتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال الطالبين وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.