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شهداء وجرحى في في غارة للاحتلال على مدينة غزة

وكالات
نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 3:29 ص | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 3:29 ص

استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو خضرة في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم طفلان وإصابة 10 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى "المعمداني" في المدينة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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