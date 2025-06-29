حماس: 66 طفلا فقدوا حياتهم بغزة جراء التجويع الإسرائيلي

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قالت حركة حماس، الأحد، إن 66 طفلا فلسطينيا فقدوا حياتهم في غزة؛ بسبب مضاعفات سوء التغذية والمجاعة جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع في إطار حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وأضافت الحركة، في بيان، أن حكومة مجرم الحرب نتنياهو تفرض حصارا مطبقا وتجويعا ممنهجا على قطاع غزة منذ بداية مارس 2025.

وأشارت إلى أن الجرائم الوحشية بحق الأطفال، بالتجويع والقصف والمجازر؛ تمثل انتهاكاً مريعاً للقوانين والقيم الإنسانية والدولية.

وتابعت: "الاحتلال يرتكب الجرائم وهو يعلم أنه محميّ من المحاسبة".

وطالبت حماس العالم بالتحرك الفوري والعاجل لوقف جريمة التجويع المستمرة.