الإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه إثر خلافات مالية بينهما في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 13673 جنايات مركز الحسينية لسنة 2024، بمعاقبة تاجر خردة بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل صديقه إثر خلافات مالية بينهما.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه محمد جمال، إثر خلافات مالية بينهما بمركز الحسينية.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال)، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالسلاح الأبيض محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته إثر خلافات مالية بينهما على النحو المبين بالتحقيق.