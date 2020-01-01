اليمن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن عن تسجيل ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1711 في البلاد.

وأشارت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 485.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل تسع حالات تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 849.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 660 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 16 مليون إصابة.