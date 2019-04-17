 ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم - بوابة الشروق
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ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

جمال علام
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 11:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 11:24 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأربعاء، في سوق العبور وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي:

 

كيلو الطماطم من 2 إلى 4 جنيهات.

البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

البصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 إلى 6 جنيهات.

الفاصوليا من 19 إلى 25 جنيها.

الباذنجان البلدي من 1.25 إلى 2.5 جنيه.

الفلفل الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه.

الفلفل الحامي من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

الخيار البلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات.

البامية من 17 إلى 19 جنيها.

 

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

 

البرتقال الصيفي من 11 إلى 17 جنيها.

الليمون البلدي من 4 إلى 20 جنيها.

عنب بناتى أصفر من 5 إلى 8 جنيهات.

التفاح المصري من 10 إلى 16 جنيها.

مانجو بلدي من 7 إلى 12 جنيها.

البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.

الخوخ من 8 إلى 12 جنيها.

 


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