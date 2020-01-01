سوريا تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 717 في البلاد.

وأشارت «الصحة السورية»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، إلى تسجيل تسع حالات شفاء جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 229.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 660 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 16 مليون إصابة.