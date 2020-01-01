اتحاد الكرة الجزائري يختار مولودية العاصمة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا

اختار اتحاد الكرة الجزائري اليوم الأربعاء، نادي مولودية الجزائر للمشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا فيما سيلعب وفاق سطيف بمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية)

وأعلن اتحاد الكرة الجزائري في بيان نشره على موقعه الرسمي، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في جلسة استثنائية، إنهاء موسم 2019 - 2020، وإعلان شباب بلوزداد بطلا للدوري باعتباره متصدرا للمسابقة في المرحلة الـ22 التي توقف خلالها الدوري منتصف مارس الماضي على خلفية تفشي جائحة كورونا، قبل 8 جولات من ختام الموسم.

وأكد الاتحاد أن مولودية الجزائر سيشارك رفقة شباب بلوزداد في النسخة المقبلة لدوري الأبطال، بعدما اعتبره الأحق باحتلال المركز الثاني، استنادا لعدد النقاط التي جمعها مقارنة بالمباريات التي لعبها، فيما تراجع وفاق سطيف للمركز الثالث لينافس الموسم المقبل بكأس الكونفيدرالية.

وذكر الاتحاد الجزائري أن الفريق الثاني الذي سيشارك في الكونفيدرالية سيحدد في وقت لاحق.

من جهة أخرى، حدد الاتحاد الجزائري فترة الانتقالات الصيفية ما بين الخامس أغسطس و27 أكتوبر، لكن من دون أن يشير لموعد انطلاق موسم 2020 - 2021.