أسامة كمال يستعد لـ«90 دقيقة» بإجازة قصيرة من برنامجه على يوتيوب

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه سيحصل على إجازة لفترة ليست طويلة من برنامج "مع أسامة كمال" الذي يقدمه عبر قناته على يوتيوب، وصفحته الرسمية بموقع فيسبوك، حتى موعد ظهوره على الهواء في قناة المحور في الثامنة من مساء 8 أغسطس المقبل، على أن يواصل تقديم برنامجه على يوتيوب في حلقة أسبوعيا.

كانت قناة المحور قد استقرت على أن يكون أول ظهور للإعلامي أسامة كمال في برنامج "90 دقيقة" يوم السبت 8 أغسطس المقبل، ليعود من خلاله إلى الشاشة بعد عام من مغادرته برنامج "مساء dmc" أغسطس 2019.

ومن المقرر أن يتم إعادة إطلاق "90 دقيقة" بشكل جديد، حيث من المقرر أن يقدمه أسامة كمال من السبت إلى الاثنين، على أن تقدمه الإعلامية جيهان راتب يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكان أسامة كمال، يقدم تجربته الإعلامية التي تحمل اسم "مع أسامة كمال"، يومي الأحد والأربعاء، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وصفحته الرسمية على موقع فيسبوك، منذ 3 أشهر تقريبا، وحققت أكثر من 30 مليون مشاهدة.