مجلس جامعة بني سويف: نثمن الدور الوطني للأطباء في مواجهة كورونا

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عقد مجلس جامعة بني سويف اجتماعه الشهري رقم (186) اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور منصور المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى، متمنيا ان تعود الأيام بكل الخير واليمن والبركات. كما ثمن قرارات الدولة المصرية التي اتخذتها لصالح المواطنين وكافة الجهود التي تبذلها، موجها الشكر للقيادة السياسية على المجهودات المبذولة للنهوض بالدولة.

ووجه الشكر للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والخدمات المعاونة بالعزل، على تفانيهم في العمل والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة ودورهم الكبير والمستمر لتقديم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال فترة فيروس كورونا.

كما استعرض المجلس الإنجازات المبذولة في مجمع التعليم الصناعي حيث تم عرض فيلم وثائقي عن المكان قبل وبعد الانجازات.

وقدم نواب رئيس الجامعة تقارير مختصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وناقش المجلس تقدم عمل الوحدات ذات الطابع الخاص ولجنة المنشآت الجامعية.