إيرادات باي بال خلال الربع الثاني أقل من التوقعات

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تراجع سهم شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية باي بال خلال تعاملات اليوم الأربعاء في بورصة نيويورك للاوراق المالية بعد أن جاءت إيراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي أقل من التوقعات.

وذكرت الشركة أن إيراداتها ربع السنوية زادت بنسبة 17% إلى 24ر6 مليار دولار في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات تبلغ 27ر6 مليار دولار واقل من التوقعات التي أعلنتها الشركة منذ ثلاثة أشهر.

وقالت باي بال إنها تتوقع وصول إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 25ر6 مليار دولار وهو ما يقل عن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم ويبلغ 45ر6 مليار دولار.

وفي بورصة نيويورك للأوراق المالية تراجع سهم الشركة اليوم بنسبة 5ر8% إلى 36ر276 دولار.