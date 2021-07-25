 الكويت تستنكر استمرار الحوثيين في تهديد أمن السعودية - بوابة الشروق
الخميس 29 يوليه 2021 12:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

الكويت تستنكر استمرار الحوثيين في تهديد أمن السعودية

د ب أ
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 10:59 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 10:59 ص

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة العربية السعودية، واستهداف المدنيين والمناطق المدنية فيها واستقرار المنطقة من قبل ميليشيا الحوثي عبر إطلاق صاروخين بالستيين وطائرة مسيرة باتجاه المناطق الجنوبية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن "مثل هذه الممارسات العدوانية والإصرار عليها وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن واستهداف المدنيين تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لمحاسبة مرتكبيها".

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك