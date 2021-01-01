السكة الحديد: 3 وفيات جراء اصطدام قطار بسيارة ملاكي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقوع 3 وفيات جراء اصطدام قطار 341/2552 إكسبريس القاهرة - الزقازيق - المنصورة بكم 46.900 بين برقين - السنبلاوين بخط القاهرة - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة، بسيارة ملاكي رقم د ط ف 6471 عبرت السكة فجأة من مكان غير معد للعبور.

وأكدت الهيئة في بيان مساء اليوم، انتظام حركة القطارات على الخط في تمام الساعة 18:45، بعد رفع السيارة وآثار الحادث.

وتناشد هيئة السكك الحديدية المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بقواعد المرور وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور على خطوط السكك الحديدية؛ حفاظاً على أرواحهم وحفاظاً على انتظام مسير القطارات.