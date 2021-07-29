58 % زيادرة في صادرات مصر من الجلود والأحذية والملابس الجلدية

قفزت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية بنسبة 58% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 41.764 مليون دولار مقابل 26.496 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال يونيو الماضي بنسبة 77.3% لتصل إلى 6.207 مليون دولار مقابل 3.501 مليون دولار خلال يونيو 2020.

وقفزت صادرات الجلود ومنتجاتها والأحذية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 1705 لتصل إلى 23.523 مليون دولار في مقابل 8.716 مليون دولار خلال نفس الربع من 2020.

ويذكر أن صادرات الجلود ارتفعت خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 19.5% لتبلغ 21.241 مليون دولار في مقابل 17.78 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الماضي.

وشهد شهر إبريل 2021 أعلى نسبة نمو 196% لتبلغ قيمة الصادرات نحو 7.392 مليون دولار في مقابل 2.5 مليون دولار خلال إبريل 2020، يليه شهر مايو بنسبة 155% بقيمة 6.924 مليون دولار في مقابل 2.715 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وسجل شهر مارس ثالث أعلى معدلات الزيادة في صادرات مصر من الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية، بنمو 102.4% لتسجل 9.587 مليون دولار في مقابل 4.737 مليون دولار، ثم يناير بنسبة 4.7% وبقيمة 6.809 مليون دولار، ولكنها شهدت تراجعا خلال فبراير بنسبة 26.2% لتبلغ 4845 مليون دولار مقابل 6.538 مليون دولار.

واستحوذت صادرات "دباغة الجلود" على 92.55% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة بلغت 38.635 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021، حيث تسيطر 6 دول على 92% من قيمة تلك الصادرات، ويأتي على رأسها الصين الشعبية بقيمة 14.539 مليون دولار مستحوذة على 38% من القيمة، تليها إسبانيا بقيمة 8.056 مليون دولار.