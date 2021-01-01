مانشستر يونايتد يلغي مباراة تجريبية أمام بريستون بسبب إصابات بكورونا

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلغاء مباراته التجريبية أمام بريستون نورث إند والتي كان من المقرر إقامتها بعد غد السبت وذلك كإجراء احترازي.

وأوضح النادي مساء اليوم الخميس أن هذا القرار جاء بعد أن تبين خلال إجراء اختبارات روتينية للفريق الأول "وجود عدد صغير من الحالات الإيجابية المشتبه فيها لكورونا".

وذكر النادي في بيان أن الأشخاص المعنيين تم عزلهم لحين إجراء اختبارات أخرى.

وأضاف النادي أنه لا يتوقع في الوقت الراهن ظهور مزيد من "الاضطرابات في مبارياتنا القادمة، لكننا سنواصل اتباع بروتوكول الدوري الإنجليزي فيما يخص هذا الموضوع".

وأوضح البيان، الذي اوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "الحفاظ على سلامة لاعبين من فيروس كورونا يمثل أولوية بالنسبة لنا".

وأضاف البيان "كإجراء احترازي بناء على بروتوكولات كوفيد – 19، اتخذنا القرار الصعب المتمثل في أننا لن نتمكن الآن من لعب المباراة الودية ضد بريستون نورث إند بعد غد السبت".

وتابع "نأسف لعرقلة برنامج بريستون ولخيبة الأمل التي تسببنا فيها للمشجعين. أي مشجع لمانشستر يونايتد اشترى تذاكر للعبة سيتم رد ثمنها تلقائيا".

من المقرر أن يختتم يونايتد برنامجه التحضيري للموسم الجديد بمباراة ضد إيفرتون بمعقله (أولد ترافورد) في السابع من أغسطس المقبل.