 تركيا: على ألمانيا ألا تلتفت إلى الدعاية اليونانية بشأن النزاع حول جزر بحر إيجة - بوابة الشروق
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تركيا: على ألمانيا ألا تلتفت إلى الدعاية اليونانية بشأن النزاع حول جزر بحر إيجة

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 8:50 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 8:50 م

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إنه يجب على ألمانيا ألا تلتفت إلى "الدعاية" اليونانية بخصوص مواجهتها مع تركيا، ومن بين ذلك الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في اسطنبول "يجب على الدول الأخرى ، ومن بينها ألمانيا، ألا تتورط في استفزازات ودعايات، خاصة من اليونان والجانب اليوناني من قبرص".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن ألمانيا مارست في الماضي "وساطة نزيهة" وأظهرت موقفا متوازنا، لكنها أصبحت أكثر تحيزا مؤخرا، وحث برلين على الاستماع إلى الجانبين "دون انحياز".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، في أثينا، كان من الواضح انحياز بيربوك إلى جانب اليونان في الصراع الدائر بشأن الجزر اليونانية في شرق بحر إيجه.

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