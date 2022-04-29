وزيرة الخارجية الألمانية تأمل في تبادل دائري للأسلحة مع اليونان قريبا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أملها في إبرام اتفاق مبكر مع اليونان بشأن تبادل دائري لتزويد أوكرانيا بمزيد من مركبات المشاة القتالية.



وقالت بيبروك اليوم الجمعة بعد محادثة مع نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا: "أعتقد أننا على الطريق الصحيح هنا"، مضيفة أنه كانت هناك بالفعل زيارات متبادلة لتفقد الدبابات وإشراك أوكرانيا في الأمر.



وتدور المفاوضات حول تسليم مركبات مشاه قتالية من طراز "بي إم بي-1" من التصميم السوفيتي من اليونان إلى أوكرانيا. وبحسب مصادر من وزارة الدفاع اليونانية، هناك حوالي 100 نسخة منها. وتريد اليونان الحصول في المقابل من ألمانيا على مركبات مشاه قتالية من طراز "ماردر"، إلا أن الجانب اليوناني لا يريد تسليم دباباته إلى أوكرانيا إلا بعد وصول البديل من ألمانيا.



وظهرت فكرة التبادل الدائري بعد وقت قصير من بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهدف إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة في أسرع وقت ممكن. وتفاوضت الحكومة الألمانية مع بولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا و التشيك واليونان - ولكن حتى الآن حققت نجاحا متواضعا.



ومن المقرر أن تتسلم التشيك من ألمانيا 15 دبابة من طراز "ليوبارد 2" مقابل تسليمها 20 دبابة من طراز "تي - 72" سوفيتية التصميم. وتمركزت أسراب من الدفاع الجوي الألمانية في سلوفاكيا بعد أن سلمت الحكومة في براتيسلافا أنظمة دفاع جوي سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا.



وعرضت الحكومة الألمانية على بولندا تسليم أوكرانيا أكثر من 200 دبابة من طراز "تي - 72" مقابل 20 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد 2"، وهو ما انتقدته بولندا باعتباره غير كافٍ على الإطلاق.