تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 6 أشهر

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة في سبتمبر المقبل إلى شهر مارس من عام 2023، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي قرار الكاف من أجل مساعدة المنتخبات الإفريقية المتأهلة لمونديال 2022 (تونس وغانا والسنغال والمغرب والكاميرون) الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم، وخوض مباريات إعدادية للعرس العالمي.

وساعد تأجيل نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقرر إقامتها في كوت ديفوار من يونيو 2023 إلى يناير 2024 بسبب موسم الأمطار في ساحل العاج خلال أشهر الصيف، الاتحاد الإفريقي على اتخاذ قرار تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاتحاد الإفريقي أرسل وثيقة إلى أعضاء لجنته التنفيذية، جاء فيها "لقد أتاح تأجيل كأس أمم إفريقيا فرصة لإعادة جدولة المباريات التأهيلية المتبقية، بالإضافة لسماح الفيفا بفتح مواعيد شهر سبتمبر لإقامة مباريات دولية ودية استعدادًا لكأس العالم.

وتم تأجيل مباريات الجولتين الخامسة والسادسة التي كانت مقررة في مارس إلى الفترة من 12 إلى 20 يونيو بالنسبة الى الجولة الخامسة، وإلى الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر بالنسبة للجولة السادسة الأخيرة.

يُذكر أن الجولتان الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا أقيمتا في شهر يونيو الماضي، وشهدت فوز مصر على غينيا بهدف نظيف والخسارة أمام إثيوبيا بهدفين دون رد.

وقال جيل ماهيه، وكيل مباريات الاتحاد الدولي (فيفا) أنه "بعد تأجيل كأس أمم إفريقيا لمدة ستة أشهر، ضغطت المنتخبات المتأهلة إلى المونديال لتعديل جدول التصفيات"، مضيفا "وهذا يسمح لهم بتحسين استعداداتهم بمباريات ودية ضد منافسين من قارات أخرى".

وأتم: "ينبغي أن نرى نهجًا مشوشًا ولكن قرارًا متماسكًا ومنطقيًا من قبل الاتحاد الإفريقي. إفريقيا لديها خمسة ممثلين فقط في كأس العالم، بهذا القرار يرغب الاتحاد الإفريقي في حمايتهم".