القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق بأبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق بالاعتداء عليه بسلاح أبيض؛ بسبب خلافات مالية بينهما، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة سائق بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن سائق توكتوك شرع في قتل المجني عليه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.