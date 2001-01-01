ندوات دينية وقوافل توعية بمراكز الشباب بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الشباب والرياضة تنظم ندوات وأنشطة متنوعة على مستوى مراكز شباب المحافظة؛ للعمل على رفع الوعي الفكري والثقافي لدى الشباب والنشء من أبناء المحافظة.

وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن "إدارة البرلمان والتعليم المدني وإدارات الهيئات الشبابية"، نفذت عددا من الندوات الدينية بالتنسيق مع منطقة وعظ المنيا التابعة للأزهر الشريف، وذلك بمراكز شباب المدينة أ، وماقوسة، والمدينة ج، وأبوفليو و غيرها.

وأوضح أن القوافل الدعوية تهدف إلى نشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب، والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة، وتسليط الضوء على محاور التنمية فى مختلف المجالات، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان الفكرية ومحاربته للشائعات الكاذبة.