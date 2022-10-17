وفد فتح يعقد عدة لقاءات تحضيرا لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر

عقد وفد حركة «فتح»، اليوم السبت، عدة لقاءات تحضيرا لاجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، غدًا الأحد.

وترأس وفد حركة «فتح»، نائب رئيس الحركة محمود العالول، وضم: رئيس المجلس الوطني، عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظّمة التحرير الفلسطينية والمركزية للحركة عزام الأحمد، وعضو المجلس الثوري، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء السبت، عقد وفد حركة «فتح» لقاءين مع وفدي «الجبهة الديمقراطية» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، كل على حدة.

‏وترأس وفد «الجبهة الديمقراطية» نائب الأمين العام فهد سليمان، وضم: عضوَي المكتب السياسي: صالح ناصر وأنس قاسم، فيما ترأس وفد «الجبهة الشعبية» نائب الأمين العام جميل مزهر، وضم أعضاء المكتب السياسي: كايد الغول، مروان عبد العال وحسين منصور.

كما عقد وفد حركة «فتح»، لقاء مع وفد «المبادرة الوطنية» الذي ترأسه أمينها العام مصطفى البرغوثي، وضم أعضاء المكتب السياسي: خالد السيفي، وعائد ياغي ويوسف قويدر.

وجرى خلال اللقاءات بحث التحضيرات لعقد اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز اللحمة الوطنية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات اليومية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على المدن والقرى والمُخيّمات، وما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات تعسّفية بحق مدينة القدس وسُكانها بهدف تهويدها.

كما جرى التأكيد خلال اللقاءات، على تمتين وحدة الصف الفلسطيني، في إطار منظّمة التحرير الفلسطينية، المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.