قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن اجتماع الحكومة يوم الخميس الماضي، لم يتطرق إلى التفكير في إلغاء التوقيت الصيفي، مؤكدًا أن التوقيت الصيفي مهم ويحقق وفرًا بنسبة 10% من استهلاكات الطاقة، بناء على دراسات موثقة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك إجماعًا من وزارتي البترول والكهرباء، بأن التوقيت الصيفي مهم، مشيرًا إلى أن «تلك الوزارات تضم مختصين ويعلمون جيدًا تأثير التوقيت الصيفي».



وأكد أن «التوقيت الصيفي مستمر ومهم وحقق العائد منه»، قائلًا: «لنا أن نفكر في الوضع بدون توقيت صيفي في ظل الأزمة الحالية؟ لذلك نؤكد أنه لا تفكير في إلغاء التوقيت الصيفي».



وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الحكومة ستبدأ بنفسها تطبيق خطة الترشيد، نافيًا ترك التكيفات أو الأنوار مضاءة داخل المباني الحكومية بعد انصراف الموظفين.



ولفت إلى أن «العاصمة الإدارية تأتي في مقدمة الترشيد؛ خاصة أن المباني الحكومية تدار من العاصمة»، موضحًا أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق الأنوار غير الضرورية الداخلية والخارجية بعد انصراف الموظفين.



وأوضح أن «مدبولي» وجه بإغلاق الأنوار غير الضرورية في ميادين القاهرة والعاصمة الإدارية، وكذلك الموجودة على الطرق، مضيفًا أنه من المقرر إغلاق أنوار الإعلانات الموجودة في الشوارع، خلال الأوقات التي لا تشهد حركة مرورية كبيرة.



وذكر أن «وزارة الشباب والرياضة قررت إجراء أية مباريات في السادسة مساء؛ لتنتهي قبل المغرب»، مؤكدًا أن خطة الترشيد تشمل دواوين عام المحافظات والمساجد.



وصرح بأن وزارة الأوقاف وضعت خطة لخفض الإنارات داخل المساجد، وعدم تشغيل التكييف إلا وقت الصلاة فقط، معقبًا: «ساعات ندخل بين الصلوات الجامع، نلافي التكييف شغال والناس مبيأدوش صلوات يعني».



ودعا كل أجهزة ومؤسسات الدولة والمواطن إلى التكاتف؛ من أجل ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان، مختتمًا أن تقليل الاستهلاك يؤدي إلى خفض ساعات تخفيف الأحمال.