بدء حفل راغب علامة ونانسي عجرم بالعلمين الجديدة

انطلق منذ قليل، حفل المطربين راغب علامة ونانسي عجرم المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، والتي تقام في الفترة ١٣ من يوليو وحتى ٢٦ من أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين".

وصعد المطرب راغب علامة على المسرح في البداية، مقدما أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا" وسط تفاعل قوي من الجمهور، ثم رحب بهم، قائلا: "يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم، وأشكر الشركة المتحدة على المجهود الكبير الذي تبذله في مهرجان العلمين الجديدة".

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: 10 عروض أزياء عالمية، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل عالمية، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.