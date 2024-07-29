الأونروا: أوامر الإخلاء القسري الإسرائيلية أصبحت حدثا يوميا لمواطني غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن أوامر الإخلاء القسري، التي يُصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبحت حدثا يوميا لمواطني قطاع غزة.

وأضافت عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الاثنين، أن أهالي غزة يضطرون إلى المغادرة من أجل النجاة بأرواحهم.

وأشارت إلى أن العائلات تضطر إلى الانتقال مرارًا وتكرارًا، مع العلم أن الأمان غير موجود في أي مكان بقطاع غزة.

وجددت الوكالة الأممية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ 10 أشهر.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين.

فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.