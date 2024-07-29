سفير روسيا لدى إسرائيل: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، اليوم الاثنين، أن موسكو نقلت إشارات إلى القيادة الإسرائيلية حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقال فيكتوروف لقناة «روسيا 24» التلفزيونية: «هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار، ونحن ننقل إشارات إلى القيادة الإسرائيلية وننقل أيضا تقييمنا لعدم نية القوات اللبنانية، والقوات الأخرى في المنطقة الدخول في حرب واسعة النطاق ضد إسرائيل».

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة «حل الدولتين»، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء يوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

كما أحرقت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ونسفت أخرى في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات مُسّيرة الرصاص في شارعي الصناعة والمغربي جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,324 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,830 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



