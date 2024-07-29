تنطلق غدًا الثلاثاء، منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

تبدأ المواجهات بلقاء يجمع الداخلية أمام طلائع الجيش في تمام الساعة 5.30 مساء، بينما يلعب الإسماعيلي ضد بلدية المحلة في تمام الساعة التاسعة مساء، ولقاء آخر يجمع فاركو أمام بيراميدز 9 مساء.

وتستكمل مواجهات الأسبوع الـ32 يوم الإربعاء المقبل بمواجهة تجمع الاتحاد السكندري أمام إنبي في الساعة 9 مساء، وزد إف سي أمام مودرن سبورت بالساعة 9 مساء.

وتقام يوم الخميس مواجهة تجمع المقاولون العرب أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 5.30 ، والأهلي يواجه البنك الأهلي في تمام الساعة 9 مساء.

على أن تقام مباراة واحدة يوم الجمعة المقبلة الموافق 2 أغسطس، بين الزمالك والجونة في تمام الساعة 9 مساء.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب فرق الدوري العام برصيد 69 نقطة من 27 مباراة خاضها حتى الآن، ويأتي بيراميدز ثانيًا بنفس عدد النقاط ولكن بفارق مباراتين عن المارد الأحمر.