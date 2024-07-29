حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية ترتفع إلى 9855 منذ 7 أكتوبر

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني واسعة في مخيم الدهيشة/بيت لحم، طالت أكثر من 30 مواطناً، أفرج عن غالبيتهم لاحقاً، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير لأكثر من 20 منزلاً.

وأعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى نحو 9855، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشار إلى أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.

وجدد التنويه أنّ «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف».