الإمارات: القبض على هولندي يدير منظمة ملائكة الموت الإجرامية وتسلمه لبلاده

أعلنت شرطة دبي الإماراتية اليوم الاثنين، القبض على الهولندي فيصل تاجي (24 عاما)، عقب صدور مذكرة قبض دولية بحقه بتهمة جرائم الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والإتجار بالبشر، وإدارة منظمة "ملائكة الموت" الاجرامية.

وذكرت أن عملية القبض تمت بفضل التعاون مع الشرطة الهولندية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وقد تسلمت السلطات الهولندية المتهم من شرطة دبي.

وأوضح الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي أن القبض على المتهم تم بعد تلقي وزارة العدل الإماراتية مذكرة ضبط دولية من السلطات الهولندية، وتم تحويل المتهم إلى النيابة العامة في دبي وتسليمه إلى السلطات القضائية المعنية وفق الإجراءات القانونية.

وكانت شرطة دبي ألقت القبض على والد المتهم، رضوان تاجي، في عام 2019، والذي يعتبر أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا، والمدرجة على قوائم الإنتربول، ومنسوب إليه جرائم دعت السلطات الهولندية إلى وصفه بـ "المجرم الأخطر"، وهو رئيس منظمة ملائكة الموت الإجرامية، المسئولة عن أكثر من 300 جريمة مختلفة منها جرائم الاغتيال والقتل.

كما يصنف رضوان تاجي، من قبل الانتربول باعتباره أحد أخطر المطلوبين، وزعيم إحدى العصابات الأشد دموية في العالم، حيث رصدت السلطات الهولندية في ذلك الوقت مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على أي معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه إلى أن تم ذلك على يد شرطة دبي، ويقضي حالياً عقوبة السجن المؤبد في هولندا.