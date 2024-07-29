سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يملك مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تسعة حلول بجواره على مقاعد البدلاء خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، المؤجلة من الجولة 19 ببطولة الدوري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي حارس مرمى مصطفى شوبير إضافة إلى ثلاثة حلول دفاعية هم ياسر إبراهيم والظهيرين خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد.

كما يتواجد أيضا ثنائي الوسط محمد عبد الله وكريم وليد نيدفيد مع الثلاثي الهجومي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات.

ويعتلي الأهلي قمة الدوري برصيد 69 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما يحل سيراميكا ثامنا برصيد 44 نقطة.