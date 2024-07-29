 عمر عصر يتأهل لدور الـ16 في أولمبياد باريس 2024 - بوابة الشروق
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عمر عصر يتأهل لدور الـ16 في أولمبياد باريس 2024

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 11:10 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 11:31 م

تأهل عمر عصر، بطل التنس المصري، إلى دور الـ16 بأولمبياد باريس 2024.

ونجح عمر عصر في التأهل لدور الـ16 في أولمبياد باريس بعد التغلب على بطل الإكوادور بنتيجة ٤-٠ ليواصل تقدمه في الأولمبياد.

تقدم عمر عصر بنتيجة 11-5 في الشوط الأول ثم حسم الشوط الثاني بالفوز بنتيجة 13-11 كما تفوق في الشوط الثالث بنتيجة 11-3 قبل حسم الشوط الرابع بنتيجة 11-2.

وكان عصر قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على لاعب مدغشقر بنتيجة 4-1 في دور 64.

ويلعب عمر عصر ضد منافسه الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو في دور الستة عشر بالألعاب الأولمبية التي تنتهي يوم 11 أغسطس المقبل.

 

وتضم بعثة مصر في تنس الطاولة في الألعاب الأولمبية 8 لاعبين ولاعبات وهم: “عمر عصر، محمد البيلي، يوسف عبد العزيز، خالد عصر احتياطي، بالإضافة إلى دينا مشرف، هنا جودة، مريم الهضيبي، ويسرا حلمي احتياطية“.


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