لجنة عراقية للتحقيق في قضية الاستيلاء على الأراضي الزراعية في منطقة الدورة

كلف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، لجنة تحقيق للتدقيق والنظر في شكاوى ومظالم بشأن الاستيلاء على الأراضي الزراعية في منطقة الدورة جنوبي غربي بغداد.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم، أنه "في ضوء تأكيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على متابعة كل تداعيات حادثة الإعتداء الآثم على إحدى دوائر الزراعة في جانب الكرخ، وبعد إلقاء القبض على المدير السابق الذي استعان بعناصر مسلحة وثبوت مخالفاته وفساده".

وأوضح البيان، أن السوداني قرر "تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة نائب رئيس ديوان الرقابة المالية، وعضوية ممثلين عن هيئة النزاهة الإتحادية، ومكتب رئيس الوزراء، لغرض التدقيق والنظر في الشكاوى والمظالم التي تعرض لها الفلاحون والمزارعون في منطقة الدورة وأطراف محافظة بغداد".

كما قرر رئيس الحكومة، أن ترفع اللجنة التحقيقية "النتائج إلى مكتب رئيس الوزراء، لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي حالة تجاوز أو استيلاء على الأراضي الزراعية للمزارعين والفلاحين بغير وجه حق".

وكان مسلحون ينتمون إلى قوات الحشد الشعبي هاجموا أول أمس الأحد مبني دائرة زراعة الكرخ في حي الدورة جنوب غربي بغداد وجرت اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية أوقعت قتيلين وثمانية مصابين من القوات الأمنية.

وسارعت القوات الأمنية إلى إعتقال 14 مسلحا من قوات الحشد الشعبي ومن ثم اعتقال مدير دائرة الزراعة السابق وتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة.