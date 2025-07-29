المستشار الألماني: على إسرائيل تحسين الوضع المأساوي في قطاع غزة

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن إسرائيل عليها تحسين الوضع الإنساني المأساوي في غزة، ووقف معاناة المدنيين، وتوفير المساعدات بسرعة.

وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، ونزع سلاح حماس.

ولفت إلى أن برلين مهتمة بالمفاوضات الجارية للتوصل إلى حل الدولتين، مؤكدًا أنه «الفرصة الأمثل لتحقيق السلام في المنطقة».

وذكر أن الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى الخطوات النهائية لحل الدولتين، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات أساسية لمعالجة المسائل الأكثر إلحاحًا، كوقف إطلاق النار.

ودعا إلى وقف أي خطوات لضم الضفة الغربية، مضيفًا: «أنا على اتصال وثيق مع نتنياهو، وننسق موقفنا في برلين مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة لتحسين الوضع».