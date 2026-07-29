 والدة الطالب أحمد شعراوي أول الثانوية العامة أدبي بنظام الدمج: ربنا كان سندنا طوال الرحلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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والدة الطالب أحمد شعراوي أول الثانوية العامة أدبي بنظام الدمج: ربنا كان سندنا طوال الرحلة

فهد أبو الفضل
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2026 - 12:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2026 - 12:17 م

قالت والدة الطالب أحمد شعراوي رفعت السيد، الأول على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026 بالشعبة الأدبية "دمج تعليمي"، إن نجلها كان يذاكر وفق حالته الذهنية وقدرته على التركيز، مؤكدة أنها لم تكن تفرض عليه عددا معينا من ساعات المذاكرة، وإنما كانت تمنحه الفرصة في الوقت الذي يشعر فيه بالاستعداد للدراسة.

وأضافت، في تصريحات لـ"الشروق"، أن رحلة الثانوية العامة لم تكن سهلة، لكنها كانت مليئة بالدعم والثقة، قائلة: "ربنا كان سندا لينا طوال فترة الثانوية، ووقف جنبه في كل خطوة، وألف حمد وشكر لله على النتيجة اللي فرحتنا".

وأوضحت أن نجلها كان يعتمد على المذاكرة في المنزل إلى جانب حصوله على كورسات في المواد الدراسية، مشيرة إلى أنه كان ملتزما بخطته الدراسية ويسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وأكدت أن الأسرة لم تحسم حتى الآن الكلية التي سيلتحق بها، موضحة أنها جلست مع نجلها بعد إعلان النتيجة لمناقشة الرغبات والبدائل المتاحة، لكنهما لم يتوصلا إلى قرار نهائي حتى الآن.

وأضافت: "فرحتنا كبيرة جدا، ولسه بندرس كل الاختيارات، والحمد لله مجموعه يتيح له الالتحاق بكلية كويسة، وإن شاء الله نختار الأنسب خلال التنسيق".

وأكدت أن النجاح الذي حققه نجلها هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والدعاء، معربة عن أمنيتها أن يواصل تفوقه في المرحلة الجامعية ويحقق كل ما يتمناه.

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