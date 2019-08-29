رئيس «جيترو» اليابانية: نسعى لاستعادة فرص الاستثمار المفقودة بأفريقيا من خلال التيكاد

قال رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" نوبوهيكو ساساكى ان جيترو تسعى حاليا إلى استعادة الفرص الاستثمارية المفقودة بالقارة الأفريقية من خلال مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية "التيكاد" لتعزيز الاستثمارات اليابانية بتلك القارة الغنية بالموارد الطبيعية.

وأضاف ساساكى – فى مؤتمر صحفى على هامش قمة التيكاد السابعة المنعقد حاليا بمدينة يوكوهاما اليابانية – أن منظمة التجارة الخارجية اليابانية تسعى إلى تعزيز الشراكة بين الشركات اليابانية والأفريقية ، منوها إلى أن المنظمة تبذل جهودا لتعريف المستثمرين اليابانيين بالفرص الاستثمارية بأفريقيا رغم البعد الجغرافي بين الجانبين.

وأشار إلى أن دور جيترو يتمثل فى تمهيد الطريق للشركات اليابانية للتواجد بالسوق الأفريقية في إطار مبادرة القطاع الخاص منوها إلى أن تواجد اليابان بأفريقيا ليس قويا حيث تشير الإحصائيات إلى أن الصادرات اليابانية إلى أفريقيا بلغت 8ر10 مليار دولار عام 2018.

وأوضح أن جيترو تركز على التعاون مع افريقيا فى مجالات تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية على الاستثمار بالسوق الأفريقية ، وتدعيم التعاون الثلاثى مع الكيانات الأفريقية عبر شريك ثالث ، وربط المشروعات الأفريقية بالمشروعات اليابانية ، وتحسين بيئة الأعمال بأفريقيا.

ومن جهته، قال نائب رئيس جيترو اليابانية كاتسومى هيرانو ان المنظمة تسعى الى توسيع وتنويع فرص الأعمال المتاحة للمستثمرين اليابانيين بالقارة الأفريقية وأضاف ، أننا نرغب فى إرساء حجر الأساس لأكبر سوق محتمل " بين الجانبين.

كان رئيس وزراء اليابان شينزو آبى قد تعهد فى كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية "التيكاد" بيوكوهاما يوم أمس الأربعاء بتعزيز الاستثمارات اليابانية الخاصة بالقارة الأفريقية.