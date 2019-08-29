وزير خارجية إيران يزور روسيا الأسبوع المقبل









أعلن الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه الاثنين القادم إلى موسكو في إطار جولاته الخارجية.

وغرد موسوي على موقع "تويتر"، أن "ظريف سيتوجه إلى موسكو على رأس وفد سياسي رفيع المستوى وسيبحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية وأحدث مستجدات ملف الاتفاق النووي، ومساعي تقليل التوترات في المنطقة".

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، التقى ظريف في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله، وبحث الجانبان أبعاد العلاقات الثنائية وأحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس وزراء ماليزيا إلى طهران.

وكان ظريف بدأ أمس الأول الاثنين جولة آسيوية زار خلالها الصين واليابان.

ويقوم ظريف بجولات خارجية مكوكية في مسعى لتأمين مصالح بلاده التي تضررت بشدة جراء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وما أعقب ذلك من إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية.