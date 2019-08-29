محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك عقب صلاة الظهر بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، واللواء رأفت الفقي، حكمدار مديرية أمن أسيوط، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.

ووجه المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة والشعب المصرى عامة وأهالي أسيوط بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة، وأن يحفظ شبابها ورجالها لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ صلاح زكي العربى إمام وخطيب بمديرية الأوقاف.

وتحدث فضيلة الشيخ عاصم قبيصي، عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وكيفية الاستفادة منها في التخطيط للمستقبل، وكيفية الإستفادة منها في بناء دولتنا المصرية التي تقوم على مبدأ المواطنة لتتسع جميع الديانات دون تمييز، داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وسلام وأمن على كافة أهل الأرض.

واختتم الاحتفال بالاستماع إلى فقرات من الإنشاد الديني والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ يسرى عبد الرحمن.