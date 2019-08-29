هدوء نسبي للدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم

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شهدت أسعار الدولار هدوءا نسبيا خلال التعاملات اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر..وتراجع الدولار أكثر من جنيه و35 قرشا منذ بداية العام الحالي.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.50 جنيه للشراء ،16.60جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.50 جنيه للشراء، 16.60 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، استقر سعر الدولار ليسجل 16.50 جنيه للشراء، 16.60جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية ، استقر سعر الدولار ليسجل 16.50 للشراء، 16.60جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني استقر سعر الدولار ليسجل 16.50 جنيه للشراء ، 16.60 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، تراجع سعر الدولار بمقدار واحد قرش ليسجل 16.53 جنيه للشراء ، 16.62 جنيه للبيع.