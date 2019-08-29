رئيس وزراء اليونان يلتقي ميركل في برلين لبحث الاستثمارات والهجرة

يلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم الخميس، وذلك خلال أول زيارة له إلى ألمانيا منذ توليه منصبه في يوليو.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان الهجرة والاستثمارات الألمانية في اليونان، والتي يرغب ميتسوتاكيس في زيادتها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء اليوناني سوف يرغب في طلب تعويضات من ألمانيا عن الأضرار التي لحقت بها إبان الحرب العالمية الثانية ، وهو ما طالبت به اليونان بشكل متكرر على مر السنين.

وقبل أيام قليلة من الذكرى الثمانين لغزو بولندا، عادت القضية إلى السطح - وتحت قيادة سلف ميتسوتاكيس،رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس، طلبت اليونان فتح مفاوضات رسميا حول التعويضات مع ألمانيا.

ومنذ 3 سنوات، قدرت لجنة برلمانية يونانية التعويضات التي يمكن تطلبها أثينا بما يصل إلى 290 مليار يورو (321 مليار دولار).

وفي نظر الحكومة الألمانية، تم حل القضية من خلال ما يسمى "اتفاق اثنين زائد أربعة"، الذي تم توقيعه في عام 1990 لدى إعادة توحيد ألمانيا.

وفي المعاهدة، التي وقّعت عليها الجمهوريتان الألمانيتان سابقا وقوى الاحتلال السابقة الأربع، فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفيتي، لم يتم ذكر التعويضات صراحة، ولم تشمل المفاوضات العديد من الدول التي هاجمتها أو احتلتها ألمانيا النازية مثل بولندا واليونان.