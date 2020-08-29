الكشف على 37 ألفا في 3 مبادرات بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن توقيع الكشف الطبي على 37 ألفًا و611 مواطنًا في 3 مبادرات رئاسية للكشف عن السمع للأطفال حديثي الولادة، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية نفذت خلال المبادرة الرئاسية لكشف السمع للأطفال حديثي الولادة، في 18 وحدة صحية ووصل عدد من تم فحصهم حتى الآن 2328 طفلًا.

وأضاف "محروس"، أنه من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تم حتى الآن فحص 33972 سيدة بنسبة تغطية 40% من المستهدف، وفي المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة هي مبادرة بدأت في يونيو الماضي، ولا زالت قائمة وتم فحص 1311 مواطنًا وتحويلهم للمستشفيات والمراكز والوحدات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.