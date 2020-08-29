جنات تحتفل بوصول ألبوم «أنا في انتظارك» لـ6 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

احتفلت المطربة جنات بوصول ألبومها الجديد «أنا في انتظارك»، لـ6 ملايين مشاهدة على موقع «يوتيوب»، خلال 10 أيام من طرح الألبوم.

وضم ألبوم «أنا في انتظارك»، 11 أغنية، هم «أوعى» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع هاني يعقوب، و«أحلى من الأحلام» من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان وتوزيع أسامة سامي، و«دموع وبكيت» من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم، و«رايقة» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، و«برد الوحده» من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة، و«ثباتي الانفعالي» من كلمات أحمد الحبشي وألحان مدين وتوزيع أكرم عادل.

كما ضم أغاني «فهمت قصدك» من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع هاني يعقوب، و«اللي تشوفه» من كلمات أمير طعيمه وألحان محمد رفاعي وتوزيع توما، و«الظالم» سلامة علي وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، و«أنا استعجلت» من كلمات على فتحي وألحان عماد تاج وتوزيع جيزو، و«أنا في انتظارك» التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع.