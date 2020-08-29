تمكن ضباط مباحث التموين في القليوبية، من ضبط كميات من الأسماك المدخنة غير صالحة داخل إحدى الثلاجات بشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بشن حملة تموينية على الأسواق بشبرا الخيمة، وأسفرت الحملة عن ضبط 2.250 طن أسماك مدخنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانِِ.

وتبين أن المضبوطات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وفي حالة سيولة تامة؛ وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.